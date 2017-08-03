Нові ОТГ отримають кошти на реалізацію деяких проектів

Закарпатські об’єднані громади – лідери у реалізації інфраструктурних проектів. У рамках децентралізації, нові громади отримують субвенції з держбюджету під конкретні проекти. Комісія при Мінрегіоні розглянула загалом 640 інфраструктурних проектів поданих територіальними громадами. Більше п’ятисот таки реалізують цього року. За даними Мінрегіону, найбільш активними є об’єднані громади Закарпатської області – там вже подали проектів на 100 відсотків суми субвенції. Загалом у бюджеті передбачено півтора мільярда гривень для новостворених громад.

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