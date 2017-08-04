Облрада просить відвести 128-у бригаду з бойових позицій

Закарпатська облрада просить міністра оборони Степана Полторака відвести особовий склад 128-ї бригади з бойових позицій. Таке рішення депутати області прийняли ще 27 липня на черговій сесії. Мотивуючи численними зверненнями громадськості, активістів та родичів військовослужбовців та з метою відновлення боєздатності підрозділу та підняття морально-психологічного духу бійців. Нагадаємо, 128-а окрема гірсько-піхотна бригада незмінно перебуває на передових позиціях у найгарячіших точках з початку проведення антитерористичної операції на Сході України.

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