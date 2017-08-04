4 серпня третя річниця з дня загибелі бійця збройних сил України із Виноградівщини

Сьогодні третя річниця з дня загибелі бійця збройних сил України із Виноградівщині – Станіслава Кіша. Сапер 128-ї окремої Закарпатської гірсько-піхотної бригади загинув 4 серпня 2014 року в селищі Георгіївка на Луганщині. Там він потрапив під обстріл із бойової машини «Град». Військовому було 29 роки, він служив за контрактом з вересня 2013 –го. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та нагрудним знаком «За оборону Луганського аеропорту». Станіслав Кіш був похований 7 серпня 2014-го в рідному селі Онок .

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