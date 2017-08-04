На Закарпатті сформовано п’ять територіальних громад

7 мільйонів українців живуть в об’єднаних територіальних громадах. Здебільшого це мешканці сіл та невеликих містечок. А от обласні центри не увійшли в жодну громаду. Про ситуацію на Закарпатті сьогодні розповіли у центру розвитку місцевого самоврядування. Нині сформовано 5 територіальних об’єднань, ще одна – Баранинська на завершальному етапі створення. Проте наша область залишається єдиною, що не має перспективного плану розвитку – стратегічного документа без якого децентралізація гальмується. Його мала на сесію обласної ради подати обласна адміністрація. Та поки цього не було зроблено.

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