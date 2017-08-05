Прогноз погоди на 6 серпня 2017 року

Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливові дощі, в окремих пунктах град. Вітер північний 7-12, при грозах шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с. Температура повітря вночі 18-23°, у горах подекуди до 15° тепла, вдень 28-33°, на низинах області місцями до 36°, у горах подекуди 20-25° тепла.

По м. Ужгород мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень слабкий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 21-23°, вдень 32-34° тепла

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