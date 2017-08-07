В Єгипті закарпатець врятував туристку від білої акули

Закарпатець став героєм. Цих вихідних Михайло Волошин відпочиваючи в Єгипті на Червоному морі помітив, що туристка дивно себе поводить у воді. Коли чоловік підплив ближче, то побачив як на австрійку напала невелика біла акула. На той час хижак вже вирвав шмат м`яса з тіла дівчини в районі нирки. Закарпатець не розгубився і почав рятувати 20-тирічну туристку, хоча акула теж не здавалась і активно атакувала. Чоловік витягнув на берег поранену туристку, звідки її доправили у місцеву лікарню. За словами рятувальників, в останнє акули тут з`являлися ще у 2009 році. Поки що пляж, на якому стався напад – закритий.

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