В Ужгороді відсвяткували День народження Енді Воргола

День народження засновника поп-арту Енді Воргола відсвяткували в Ужгороді. До 89-річниці видатного українця на Закарпатті урочисто відкрили площу імені Воргола та виставку фотокопій найвідоміших робіт митця. Художник, скульптор, дизайнер, ілюстратор, письменник, продюсер, кінорежисер, видавець, колекціонер – Енді Воргол після себе залишив велику спадщину і посів кульове місце в історії сучасного мистецтва. 30-ть копій творів, що принесли славу митцю експонуються в приміщенні Закарпатської обласної адміністрації. Тут його знакові Мерлін Монро, Че Гевара, Червоний Ленін. Батьки короля поп-арту вихідці з лемківського села нинішньої Словаччини. Це менше сотні кілометрів від Ужгорода. Саме це і зіграло вирішальну роль при виборі назви для однієї з площ в передмісті. Площа Жовтнева – з перших потрапила під декомунізацію. Проте місцева громада не спромоглася вчасно запропонувати нову назву. Тому відповідальність узяв голова обласної адміністрації Геннадій Москаль.

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