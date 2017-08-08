Коштом митниці продовжують ремонт закарпатських доріг

Content Redactor
Коштом митниці продовжують ремонт закарпатських доріг

Ще майже одинадцять мільйонів гривень на ремонт закарпатських доріг. Надійшла перша частина липневого траншу від дорожнього експерименту. Ще практично стільки ж коштів має отримати область цього місяця від митниці. Нагадаємо, що в кінці грудня минулого, року Верховна Рада включила Закарпатську область в експеримент, який передбачає на ремонт автодоріг 50 відсотків коштів від перевиконання щомісячних планових надходжень митниць. Таким чином з початку року на ремонтні роботи спрямували вже 192 мільйони гривень. Більше половини цих грошей уже освоєні, – зокрема, на трасу «Мукачево – Рогатин» та «Свалява – Довге – Липча».

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