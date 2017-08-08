Коштом митниці продовжують ремонт закарпатських доріг

Ще майже одинадцять мільйонів гривень на ремонт закарпатських доріг. Надійшла перша частина липневого траншу від дорожнього експерименту. Ще практично стільки ж коштів має отримати область цього місяця від митниці. Нагадаємо, що в кінці грудня минулого, року Верховна Рада включила Закарпатську область в експеримент, який передбачає на ремонт автодоріг 50 відсотків коштів від перевиконання щомісячних планових надходжень митниць. Таким чином з початку року на ремонтні роботи спрямували вже 192 мільйони гривень. Більше половини цих грошей уже освоєні, – зокрема, на трасу «Мукачево – Рогатин» та «Свалява – Довге – Липча».

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