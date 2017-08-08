На Синевирі проведуть традиційний етнофестиваль

Зірковим гостем цьогорічного етнофесту «На Синевир трембіти кличуть» буде Руслана. В наступну суботу, 19 серпня, на Міжгірщині відбудеться традиційний обласний фестиваль. Фольклорно-етнографічне свято розгорнеться на березі високогірного озера Синевир. Гостям представлять закарпатські звичаї та обряди, ознайомлять з традиційним фольклором та місцевою самобутністю. У програмі — виставка-ярмарок виробів народних промислів, етнографічні експозиції та виступи найкращих фольклорних колективів Закарпаття. Фестиваль на березі озера Синевир є одним із наймасовіших на Закарпатті. У минулому році його відвідали майже 10 тисяч туристів.

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