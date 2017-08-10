Прикордонники виявили контрабанду сигарет на кордоні з Угорщиною

На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили майже 800 пачок сигарет у паливному баку автівки. Їх вилучили у міжнародному пункті пропуску «Лужанка». Цигарки намагався провезти 56-річний громадянин Угорщини. Виявити приховані сигарети в автомобілі «Фольксваген Туарег», яким їхав іноземець, допоміг службовий собака прикордонників. З’ясувалось, що чоловік переобладнав бак свого авто для контрабанди. Аби дістатись до прихованого тютюну, прикордонники змушені були демонтувати задні сидіння. Наразі виявлені сигарети та авто іноземця вилучили.

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