ДТП на Рахівщині. Потерпілий знаходиться в лікарні

На Рахівщині у селі Луги трапилося ДТП. Про це повідомляє обласне управління поліції. Як встановили правоохоронці, близько пів на восьму вечора 27-річний житель села Луги, рухаючись на незареєстрованому мотоциклі марки «Мустанг», злетів на швидкості з дороги й врізався в огорожу будинку. Внаслідок удару мотоцикліст отримав травми. Зараз за життя потерпілого борються лікарі. За попередньою інформацією, мотоцикліст перебував у стані алкогольного сп’яніння. Розслідування автопригоди триває.

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