Партію цигарок вилучили на кордоні

Значно більшу партію цигарок вилучили минулої ночі патрульні поліцейські на вулиці Пряшівська-об’їздна у Мукачеві. Вони зупинили автомобіль, що порушив правила дорожнього руху. При перевірці документів чоловік повідомив, що перевозить пошту та не знає, який саме вантаж в машині. Згідно з документами, у коробках «товари народного вжитку», але при поверхневій перевірці з’ясувалося, що вони наповнені сигаретами. Всього, в автівці було понад 40 тисяч пачок цигарок, вартістю близько мільйона гривень. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

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