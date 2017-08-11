Мовлення для нацменшин на Закарпатській філії залишиться – Зураб Аласанія

Делегація наглядової ради та правління публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» відвідали Закарпатську філію Суспільного мовлення. У поїздці взяли участь від правління НСТУ – Зураб Аласанія, Михайло Шматов, Микола Чернотицький, Дмитро Хоркін, а також представники наглядової ради НСТУ: Світлана Остапа, Дарія Карякіна, В’ячеслав Козак, Володимир Яворівський, Олексій Панич, Вадим Міський та Євген Глібовицький.

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http://stv.detector.media/reformuvannya/regional_movnyky/movlennya_dlya_natsmenshin_na_zakarpatskiy_filii_zalishitsya_zurab_alasaniya/