Прогноз погоди на 13 серпня 2017 року

Хмарно з проясненнями, вночі короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град. Вдень місцями короткочасні дощі, окремі грози. Вітер північно-західний 7-12, під час грози місцями пориви 20-25 м/с. Температура повітря вночі 13-18°, вдень 17-22°, на сході 23-27°, в горах місцями 11-16° тепла.

По м. Ужгород хмарно з проясненнями, вночі сильний короткочасний дощ, гроза. Вдень слабкий дощ. Вітер північно-західний 7-12, під час грози пориви 19-24 м/с. Температура повітря вночі 16-18°, вдень 20-22° тепла.

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