Для українських бійців від митців. В Ужгороді відкрили всеукраїнську виставку-продаж на підтримку бійців АТО. Близько ста робіт художники з усієї України віддали на благодійний продаж. Це їх внесок у перемогу над ворогом. Серед творів: ікони, живопис, графіка, твори декоративно-прикладного мистецтва. Є унікальні роботи на сакральну тематику, написані на гонті зі старого храму. В рамках цієї акції проходить і продаж лотереї, яку розіграють на закритті проекту 24 серпня. Серед призів – ікона Олександра Самолюка Богородиця. Знамення. Мистецька акція лише перша в низці великого волонтерського проекту, об’єднаного назвою «Цим переможемо». До Дня Незалежності організатори планують чимало цікавих різнопланових благодійних акцій. Основна мета зібрати кошти на дорого вартісну оптику.

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