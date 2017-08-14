Вітання для Ганни Василівни Сидоряк

Не кожну нашу програму ми розпочинаємо з такого красного і такого вагомого ювілею. Тож ми з великим задоволенням та повагою передаємо вітання рідних Ганні Василівні Сидоряк із Великого Бичкова, що на Рахівщині. Нині на її життєвому календарі засяяв навіть не золотом, а, швидше, платиною 90-річний ювілей.

Нині з нагоди свята у нашій програмі її щиро вітають донька Маруся з чоловіком Василем, онучки Славка та Надійка, четверо правнуків – Миросик, Василько, Тарасик і Артемко, сестра Василина з родиною, племінник Іван із сім΄єю з Ужгорода.

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