Як відбувається реформа держуправління?

Ніякої політики в державній службі – одна з основних вимог реформи державного управління. Зміни у сфері запровадили з початку дії нового закону “Про державну службу” від травня 2016-го. Зараз всі посади розподілені на політичні та управлінські, а держслужбовцям заборонено демонструвати свої політичні погляди, займати керівні посади у політичних партіях, залучати підлеглих до передвиборчої агітації. Крім того, законом обмежено перелік посад, що належать до державної служби. До прикладу, вчителі та лікарі, більше не відносяться до держслужбовців. Ще одне нововведення – запровадження відкритих конкурсів на посади державної служби.

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