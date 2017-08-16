Увага розшук! Правоохоронці Мукачівщини розшукують 13-літню Лакатош Жанну Юріївну

13-літню мешканку села Верхня Визниця Лакатош Жанну Юріївну розшукують правоохоронці Мукачівщини. До поліцейських із заявою про зникнення внучки звернулася 53-річна жінка. Вона розказала, що її внучка пішла з дому разом зі своїм татом, який на даний час позбавлений батьківських прав, і не повернулася. Мобільного телефону при собі не має. Прикмети зниклої: віком близько 13-14 років, на зріст близько 160-165 см, середньої тілобудови, волосся чорне, очі карі, була одягнута у чорні джинси та футболку зеленого кольору, особливих прикмет не має.

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