17 серпня в Ужгороді покажуть фільм-реквієм «Іловайськ. Лицарі неба». Показ стрічки відбудеться в рамках проекту «Цим переможемо!» . На Закарпатті фільм вже демонстрували минулого року. У вільному доступі його пОки що нема. Ексклюзивне право показу надала волонтерам Руху підтримки закарпатських військових, – режисер картини Катерина Стрельченко. Мова у фільмі йде про бійців батальйону «Дніпро-1», які загинули під час виходу із Іловайського котла в серпні 2014-го. В стрічці близькі, друзі та побратими розкажуть глядачу, ким були загиблі, про що вони мріяли та чому пішли воювати.

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