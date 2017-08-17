Старий механізм ретро-потяга ГР-280 дав збій

Тільки два туристичні рейси встиг зробити ретро-потяг ГР-280 Боржавською вузькоколійкою до того, як вийшов із ладу. Про це повідомив голова ОДА Геннадій Москаль. На Кіровоградщині паровоз їздив лише зрідка й на короткі відстані. У нашій області йому довелося попрацювати набагато інтенсивніше, в результаті чого старий механізм дав збій. Поки локомотив будуть ремонтувати, на колії його замінить тепловоз ТУ-2. Запчастини для ГР-280 в Україні не виготовляють, тож їх замовили в Німеччині, звідти доставлять на Закарпаття в понеділок. Після ремонту тягач встигне зробити ще два рейси – 25 та 26 серпня.

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