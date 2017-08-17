Кому оголосили підозру за неподання електронної декларації за 2016 рік?

Підозру за неподання електронної декларації за 2016 рік оголосили керівнику одного з комунальних підприємств Ужгородщини. Той, будучи суб`єктом декларування – не виконав обов`язки, які передбачені Законом України “Про запобігання корупції”. Зараз Ужгородська міська Прокуратура займається збиранням доказів. Водночас, особа керівника не розкривається, оскільки триває досудове розслідування. У випадку доведення вини – чиновнику загрожує позбавлення волі на строк до двох років, або штраф до 50 тисяч гривень.

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