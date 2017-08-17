Кому оголосили підозру за неподання електронної декларації за 2016 рік?

Content Redactor
Кому оголосили підозру за неподання електронної декларації за 2016 рік?

Підозру за неподання електронної декларації за 2016 рік оголосили керівнику одного з комунальних підприємств Ужгородщини. Той, будучи суб`єктом декларування – не виконав обов`язки, які передбачені Законом України “Про запобігання корупції”. Зараз Ужгородська міська Прокуратура займається збиранням доказів. Водночас, особа керівника не розкривається, оскільки триває досудове розслідування. У випадку доведення вини – чиновнику загрожує позбавлення волі на строк до двох років, або штраф до 50 тисяч гривень.

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