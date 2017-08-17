248 незаконних вирубок лісу зафіксованоа в області протягом півроку. Такі факти навів головний лісівник краю Валерій Мурга, який прозвітував про роботу лісового господарства у Закарпатській області. Розмір нанесеної шкоди близько 6-ти мільйонів гривень. Найбільше незаконних рубок у Великоберезнянському, Тячівському, Перечинському та Рахівському районах. За самовільну рубку до дисциплінарної відповідальності притягнули 50 лісівників краю, з них троє – звільнені. Порушена кримінальна справа щодо “Хустського лісового господарства”. Тривають слідчі дії. Для спостережень у лісі встановлені понад сто камер відеоспостереження. Вартість однієї – більше 3-х тисяч гривень.

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