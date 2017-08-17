Закарпатці та Франківчани виготовляли фальшиві ID-картки

Служба безпеки України викрила групу мешканців Закараття та Івано-Франківщини, котрі виготовляли фальшиві документи для перетину кордону. Клієнтами горе-бізнесменів були люди, котрі втратили право на вїзд до країн ЄС за біометричними паспортами. Зловмисники виготовляли для замовників пакет підроблених документів про проживання в 30-ти кілометровій прикордонній зоні на чужі прізвища. На підставі них робили фальшиві ID-картки. Згідно з міжурядовою угодою, мешканці 30-тикілометрової зони можуть вільно перетинати рух без перевірки відбитків. Одного із учасників групи затримали під час передачі замовнику готових документів в Івано-Франківську. У чоловіка знайшли 39 тисяч гривень – частину суми, виплаченої за підробку. Пошук причетних до виготовлення фальшивих катрток триває. Учасникам групи загрожує ув’язнення на строк від семи до девяти років.

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