В яких умовах тримають єнотів в оздоровчому комплексі на Берегівщині?

Вода із пліснявою і неймовірний бруд! В мережі Фейсбук користувачі оприлюднили відео і фото, де зафіксовані умови тримання двох єнотів в одному з лікувально-оздоровчих комплексів Берегівщини. Малі клітки, бруд та миска води із брудною запліснявілою водою. Як стверджує автор публікації – він звернувся до охоронців із проханням замінити воду тваринам – але реакції не дочекався. Це викликало неабияке обурення користувачів соцмереж. У оздоровчому комплексі переконують: про єнотів піклуються. А вода брудна, бо тварини всю отриману їжу вимочують та полощуть. У закладі, зі слів адміністратора, є спеціальні люди, що доглядають єнотів.

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