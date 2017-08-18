У Чопі поліція затримала чоловіка, який перевозив товар без митного оформлення

Закарпатська поліція затримала не розмитнений вантаж на 300 тисяч гривень. У Чопі під час відпрацювань поліцейські зупинили мікроавтобус «Ford Transit», який виїхав з КПП «Тиса». Ним керував мешканець Мукачівського району. Чоловік перевозив товар без митного оформлення. Побачивши поліцейських – почав втікати через житловий масив. Згодом правоохоронці затримали втікача та з’ясували, що в авто були одяг та тюлі, за які чоловік не сплатив митних платежів. Автомобіль доставили на штрафмайданчик. У поліції перевіряють можливе перевищення службових повноважень з боку працівників пункту пропуску.

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