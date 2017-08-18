Залізничне сполучення з Ужгородом покращиться. Про це повідомив директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА Денис Ман після зустрічі з представниками «Укрзалізниці». Зараз розглядається можливість збільшення кількості потягів, що прямують на схід країни, зокрема до Лисичанська та Харкова, та до столиці. Потяг підвищеного комфорту Ужгород-Київ, що досі курсував через день, планують зробити щоденним. Крім того, є потреба у відновленні рейсу Ужгород-Чернівці – переконує чиновник

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