Уже цієї суботи – 19 08 17 о 21:05 на телеканалі «Тиса-1» – у програмі «Територія творчості» на телеканалі «Тиса-1» дивіться інтенрв’ю з ужгородським письменником Олексієм Тростянським, який перший в...