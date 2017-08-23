Смертельне ДТП у Міжгірському районі

Страшна ДТП сталася у Міжгірському районі біля села Колочава. Лісовоз зірвався у прірву: загинуло двоє людей – 83-го та 85-го років народження, ще один потерпілий – в лікарні. Аварія трапилася ввечері 22 серпня. Правоохоронці встановили, що близько 20:00 години водій вантажного автомобіля «Урал», завантаженого дрОвами, рухався із лісового масиву урочища «ЧеренИна», і не впорався з керуванням. У результаті – вантажІвка з‘їхала з дороги і перекинулася у прірву. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

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