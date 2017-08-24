“Ласкаво просимо”. Програма німецькою мовою (21.08.17)

Content Redactor
“Ласкаво просимо”. Програма німецькою мовою (21.08.17)

Посттравматичний стресовий розлад. Саме так визначають фахівці зміни у сприйнятті реальності людей, які стали учасниками або свідками жахливих подій. Військові дії на Сході України – підґрунтя, на якому розвивається справжня проблема психологічного здоров’я нашого суспільства. Яким чином допомогти тим, хто тривалий час  перебував на лінії вогню, а тепер повертається до мирного життя, разом намагались з’ясувати учасники спільного медичного проекту регіонів-партнерів Закарпаття та Верхньої Франконії.

Поділитися:
  •  
  •  
  •  

Схожі записи

Залишити коментар