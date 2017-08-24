Бути незалежними та ще більш активними. В Ужгороді відбулась всеукраїнська акція “Диванна незалежаність”. Організатори закликають вставати з дивану і власнорУч вирішувати проблеми. Звертатись до влади, акцентувати її увагу на нагальних проблемах міста та долучатись до їх вирішення. Під час дійства активісти пропонували перехожим сісти на «Диван Незалежаності» та зробити селфі з диванним героєм – ЗавтраMENом. Після цього кожен може зробити вибір – долучитися до персонажа чи спробувати щось змінити у своєму місті – підписати петицію чи написати звернення.

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