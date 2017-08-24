Як Україна здобула незалежність? Спогади очевидців.

Content Redactor
Як Україна здобула незалежність? Спогади очевидців.

Зараз ми відзначаємо 26 річницю Незалежної країни. Та понад 10 мільйонів молодих українців, народжених вже після 24 серпня 1991 року не знають, як стрімко тоді розвивались події, і яким було життя до історичних  змін. Перебудова стала анонсом демократизації, а згодом і проголошення Незалежності. Учасники тих подій привели в цей світ покоління, яке зараз називаємо народженими Незалежними. Очевидці Незалежності діляться спогадами про події, які перегорнули історію України на нову сторінку. Репортаж Вероніки Мороз.

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