Сьогодні православні та греко-католики відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. В цей день апостоли, які проповідували в різних країнах світу, зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись і здійснити поховання Діви Марії, матері Спасителя Ісуса Христа. Після Вознесіння Господнього, яке сталося на очах Матері, земний шлях Богородиці був ще досить довгим. За різними даними вона прожила після цього від 10 до 22 років. Все земне життя Богородиці вкладається у 72 роки. Вона жила у апостола Іоана Богослова. Їй було призначено разом з іншими учнями нести у світі Вчення Христа. Успіння – кінець земного життя Богородиці та переселення її в життя небесне.

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