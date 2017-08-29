Як зекономити час та гроші при покупці овочів на зиму?

Зекономити час та гроші. Українцям радять вже закуповувати овочі на зиму. За словами експертів ціни на гуртових ринках у півтора-два рази нижче, ніж в роздріб на базарах, а тим більше в супермаркетах. Тож, витративши зараз кілька тисяч гривень, за зиму можна заощадити стільки ж, а то й більше. Щоправда, ціни на овочі поки що кусаються: капуста, буряк, морква, цибуля за рік подорожчали приблизно вдвічі. Відносно дешевша лише картопля. Купівлю останньої експерти радять не відкладати. Зате помідори подешевшали майже наполовину через гарний врожай. Практично не змінилася за рік ціна на борошно, а цукор дещо подорожчав. За приблизними підрахунками, аби забезпечити родину з трьох осіб запасами продовольства на 6-7 місяців треба витратити майже три тисячі гривень. Це на 560 більше, ніж торік.

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