Сортування сміття, як обов’язок. З 1 січня 2018 року громадяни України будуть зобов’язані сортувати всі побутові відходи за видами у відповідності з нормою закону “Про відходи”. Приблизно 40% сміття – це корисні і цінні вторинні ресурси, такі як папір, скло, полімери. В Ужгороді вже кілька років встановлені спеціальні контейнери для сортування сміття. Окремо для металевих упаковок, пластику та скла. Використана тара повинна бути чистою і вимитою. На сортуванні відходів можна заощадити, якщо врахувати, що за рік людина утворює від 20-ти- до 70-ти кілограм сміття. За 100 кг макулатури можна заробити 260 грн. Одна пластикова пляшка важить 15 грамів, а для кілограма потрібно назбирати майже 70, що буде відповідати п’яти гривням.

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