Прокуратура спростовує затримання на хабарі керівника Тячівського РЕМу ПАТ “Закарпаттяобленерго”

Напередодні прокуратура Закарпатської області повідомила про затримання на хабарі керівника Тячівського РЕМу ПАТ “Закарпаттяобленерго”. Сьогодні керівництво підприємства оприлюднило офіційне спростуванням цієї інформації. Насправді на хабарі затримали електрослюсаря з обслуговування обладнання підстанції «Тересва». Нагадаємо, йдеться про вимагання грошей за підключення до електроенергії в рекреаційній зоні “Солотвино” від одного з підприємців вимагали 7 тисяч гривень. Підозрюваного затримали під час одержання другого траншу хабара сумою 2 тисячі гривень.

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