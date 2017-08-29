Суд оголосив вирок митнику, якого затримали на отриманні хабара

Тримання під вартою – таку міру запобіжного заходу обрали митнику, якого затримали на отриманні хабара дев’ятого серпня цього року на митному пості “Вилок”. Нагадаємо суд першої інстанції вже обирав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою, з можливістю внесення застави понад мільйон гривень. Сьогодні Апеляційний суд Закарпатської області ухвалив не змінювати міру запобіжного заходу, однак значно знизив суму застави. Тепер підозрюваного відпустять за умови сплати чверті мільйона гривень. Всі документи за якими чоловік зміг би виїхати за кордон вилучені.

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