На прикордонників напали двоє юнаків

На прикордонників відділу «Богдан» напали двоє юнаків на підпитку. Інцидент трапився неподалік українсько-румунського кордону на Рахівщині. Один з хлопців наніс правоохоронцю удар палицею по шиї. Для припинення сутички прикордонникам довелося здійснити п’ять попереджувальних пострілів. Після інциденту вони затримали молодиків. Стан здоров’я військовослужбовців задовільний. Нападників доставлено до прикордонного підрозділу. Затриманим загрожує кримінальна відповідальність за умисне нанесення тілесної шкоди правоохоронцям під час виконання службових обов’язків.

Поділитися:



