Письменник Андрій Любка виграв літературний грант у розмірі 5 тисяч євро

Content Redactor
Письменник Андрій Любка виграв літературний грант у розмірі 5 тисяч євро

Літературний грант в сумі 5 тисяч євро виграв наш земляк з Виноградова письменник Андрій Любка. Так вирішило міжнародне журі Центральноєвропейської ініціативної стипендії. Цей грант присуджується літераторам віком до 35 років і передбачає грошові витрати на покриття тримісячного резиденційного перебування письменника в одній з країн Центральноєвропейської ініціативи. Урочисте вручення нагороди відбудеться на Міжнародному літературному фестивалі “Vilenica” в Словенії вже у вересні.  Ми зв’язалися з Андрієм і ось що він розповів.

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