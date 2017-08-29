В Ужгороді на деяких вулицях можливі перебої з водопостачанням

Через аварію на водопровідній лінії на перехресті вулиць Гулака Артемовського та Вавілова можливі перебої з водопостачанням. На ділянці працюють співробітники дільниці водопровідної мережі. У випадку, якщо завершити роботи без пониження тиску в системі не вдасться – можливе його короткочасне пониження з водозабору “Минай”, який забезпечує питною водою всю лівобережну та (частково) правобережну частини міста. Водопостачання буде відновлено до нормального режиму, одразу ж по завершенню робіт.

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