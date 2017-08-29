160 тисяч закарпатців цьогоріч сядуть за парти

160 тисяч закарпатських школярів сядуть цьогоріч за парти, із них 17 з половиною – першокласники. За модернізованою програмою у цьому навчальному році вчитимуться учні 5-9 класів. Дев’ятокласники опановуватимуть програму за новими підручниками. Станом на кінець серпня область отримала 176 тисяч примірників. В дошкільній освіті змін у новому навчальному році не буде. Загалом у цих навчальних закладах виховуватимуться близько 50-ти тисяч дітей. Але місць у садочках не вистачає.

Розвиток інклюзивної освіти – один із пріоритетних напрямків освітньої сфери країни. З першого вересня діти із особливими потребами можуть обирати для себе школу за місцем проживання.