В Ужгороді відкрилася виставка кераміки і гончарства. “Русинська родина” (02.09.17)

22 серпня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрилася виставка робіт майстрів народних художніх промислів та декоративно-прикладного мистецтва області «Тобі, моя Україно», присвячена 26-й річниці Незалежності України.

У великому залі Закарпатська організація Національної спілки майстрів народного мистецтва України представила роботи своїх членів, а у малому залі Обласний організаційно-методичний центр культури – роботи лише керамістів та гончарів під символічною назвою «Народжена у вогні». Це перша виставка з часів проголошення незалежності, яка так масштабно і повно репрезентує гончарство нашого краю.

Поділитися:



