На Виноградівщині викрили наркоугруповання?

Угруповання, що займалося вирощуванням, збутом, та контрабандою наркотиків викрили на Виноградівщині. За попередньою інформацією група осіб налагодила незаконне переправлення наркотичних засобів через державний кордон України до Європи. Зокрема, у Виноградівському районі, на пункті пропуску «Вилок» затримали чоловіка, який намагався перевезти через кордон близько кілограма забороненої речовини. Пізніше у фігурантів кримінальної справи провели 7 обшуків. В результаті яких, виявлено та вилучено 15 мільйонів угорських форинтів, 10 тисяч доларів США, майже 10 тисяч євро, автомобілі, пістолет «Форт», понад 140 рослин, схожих на коноплю, гранату, три чорні маски. Зараз проводяться першочергові слідчі дії, повідомили у прокуратурі Закарпатської області.

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