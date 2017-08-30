Запроваджено електронний реєстр інсулінозалежних

Content Redactor
Запроваджено електронний реєстр інсулінозалежних

Запроваджено електронний реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії.  Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.  Це дозволить уникнути корупції та невиправданих витрат бюджетних коштів.  За статистикою  з 220 тисяч інсулінозалежних в електронний реєстр внесено тільки 174 тисячі.    Ці розбіжності вказують на наявність неіснуючих осіб, яких враховували для обґрунтування кількості грошей на закупівлю препаратів інсуліну. Електроний реєстр, підкреслюють у МОЗ, дасть змогу державі уникнути необґрунтованих закупівель на десятки мільйонів гривень, що дозволить забезпечити безперебійну поставку високоякісних препаратів інсуліну кожному пацієнту.

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