Теплі кредити #Тиса_LIVE (30.08.17)

За результатами моніторингу дії цієї урядової програми, з жовтня 2014 року і по сьогодні близько 320 тисяч родин скористалися «теплими кредитами» на загальну суму понад 4 млрд гривень, про це повідомляє прес-центр Держенергоефективності. Найбільшою популярністю користується утеплення індивідуального житла. Близько 210 тис. сімей, витратили на енергоефективні матеріали та обладнання 3,5 млрд гривень. Понад 21 тис. приватних домогосподарств отримали в банках 367 млн грн. на встановлення твердопаливних котлів.

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