В Ужгороді з 1 вересня встановлять нові тарифи на вивезення сміття

Нові тарифи на вивезення сміття в Ужгороді встановлять з 1 жовтня. Відповідне рішення ухвалили члени виконкому під час засідання. Обґрунтовують підвищення ціни зміною економічних умов в країні, внаслідок чого зросли витрати на вивезення відходів. Таким чином з жовтня тариф становитиме: Для будинків комунального сектора – 14 гривень 19 копійок; Для будинків приватного сектора – 14 гривень,94 копійки. Змінено тарифи і для підприємств, установ та організацій. Для них нова ціна запроваджується вже з 15 вересня.

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