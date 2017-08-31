В Ужгороді з 1 вересня встановлять нові тарифи на вивезення сміття

Content Redactor
В Ужгороді з 1 вересня встановлять нові тарифи на вивезення сміття

Нові тарифи на вивезення сміття в Ужгороді  встановлять з 1 жовтня. Відповідне рішення ухвалили члени виконкому  під час засідання. Обґрунтовують підвищення ціни зміною економічних умов в країні, внаслідок чого зросли витрати на вивезення відходів. Таким чином з жовтня тариф становитиме: Для  будинків комунального сектора – 14 гривень 19 копійок; Для  будинків  приватного  сектора – 14 гривень,94 копійки. Змінено тарифи і для підприємств,  установ та  організацій. Для них нова ціна запроваджується вже з 15 вересня.

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