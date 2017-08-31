Футбольне Закарпаття представлене на всеукраїнській карті змагань

Футбольне Закарпаття опісля довгої перерви знову представлене на всеукраїнській карті змагань. Цьогоріч два клуби – Фк Минай та ФК Севлюш виступають серед аматорів. Минайці у чемпіонаті України, а представники Виноградова – в Кубку. Щоправда останні встигли тільки скуштувати смак всеукраїнських змагань. Минулого тижня вони розпочали виступи в Кубку України виїздом до львівського Миколаєва. Тамтешню зустріч закарпатці програли з рахунком 4-1. Вчора на винорадівскьому стадіоні Юність відбувся матч-відповідь. Деталі у сюжеті.

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