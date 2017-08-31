“Гуцульську бриндзю” вже цієї неділі смакуватимуть на Рахівщині

В неділю 3 вересня на Рахівщині відбудеться масштабний гастрономічний фестиваль-ярмарок “Гуцульська бриндзя”. Гостям представлять місцеві звичаї, ремесло та побут. І звичайно, всі охочі зможуть скуштувати традиційний сир-бриндзу. Під час заходу відбудеться також ярмарок, де всі охочі зможуть придбати вироби народних умільців, продукцію вівчарства та подивитись показові виступи на конях гуцульської породи. На гостей чекає й потужна музична програма. Тут виступатимуть народні артистки України – Руслана Лижичко та Алла Кудлай, квартет “Гетьман”, дует “Писанка”, гурти “Без обмежень” та “Петрос”, а також учасник шоу «Україна має талант» Петро Сказків.

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