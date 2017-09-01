В Ужгороді 1 вересня можливі перебої з водопостачанням

Протягом дня можливі перебої з водопостачанням на насосній станції, яка розташована по вулиці Легоцького в Ужгороді. На перехресті вулиць 8 Березня та Можайського працівники Водоканалу проводять аварійно-відновлювальні роботи водопровідної лінії. Тимчасово без води можуть залишитись будинки на вулицях 8 Березня, Бестужева, Богомольця, Генерала Свободи, ГОдинки, Достоєвського, Заньковецької, Легоцького, Міцкевича, Можайського, Перемоги та Чорновола. Водопостачання буде відновлено до нормального режиму, одразу ж після завершення робіт.

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