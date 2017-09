У декотрих школярів першого вересня не було лінійки, бантиків, форми і квітів. Проте були інформативні прогулянки містом, пригоди в мотузковому парку і т.д.

А от чому так сталося і чи все ще вчать діти те, що “London is the capital of Great Britain…” дивіться в програмі “Акценти”.

