Хустського підприємця викрали і викинули у лісі

Вивезли в ліс і відібрали 600 тисяч гривень. У Хусті озброєні чоловіки в масках напали на місцевого підприємця. Зловмисники витягнули потерпілого з його та заштовхали в свій. Відібрали гроші та травматичний пістолет. Через деякий час вони висадили підприємця в лісосмузі в Іршавському районі. Невдовзі потерпілого знайшли й звільнили працівники поліції. Розпочато кримінальні провадження за статтями – розбійний напад та викрадення людини. Нападників розшукують, повідомили у прес-службі Нацполіції Закарпаття.

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