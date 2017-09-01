Хустського підприємця викрали і викинули у лісі

Content Redactor
Хустського підприємця викрали і викинули у лісі

Вивезли в ліс і відібрали 600 тисяч гривень. У Хусті озброєні чоловіки в масках напали на місцевого підприємця. Зловмисники  витягнули потерпілого з його та заштовхали в свій. Відібрали гроші та травматичний  пістолет. Через деякий час вони висадили підприємця в лісосмузі в Іршавському районі. Невдовзі потерпілого знайшли й звільнили працівники поліції. Розпочато кримінальні провадження  за статтями – розбійний напад та викрадення людини. Нападників розшукують, повідомили у прес-службі Нацполіції Закарпаття.

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